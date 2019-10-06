السعيطي: سيكون هناك تعاون مشترك بين ليبيا والجزائز في لعبة الكاراتية

بنغازي 06 أكتوبر 2019 (وال) – أكد رئيس الإتحاد الفرعي الكاراتية بنغازي ــ عبدالله السعيطي ــ خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس رابطة الجزائر العاصمة ــ رشيد محفوظ ــ على وجود تعاون متبادل بين المنطقتين لرفع مستوى الكاراتيه ببنغازي.

وتابع السعيطي ستكون هناك مذكرة تفاهم وتعاون بين الأشقاء لجلب حكام من الجزائز لإقامة دورات تدريبة في بنغازي.

وتوجه رئيس الإتحاد الفرعي بالشكر والتقدير للكابتن جمال الطواهري الذي كان له دور فى تقارب وجهات النظر، كما توجه بالشكر لرئيس الإتحاد العام الليبي على موافقته على هذا التعاون بين الأخوة الأشقاء بالجزائر وبنغازي. (وال – بنغازي) ر ع / هــ ع

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