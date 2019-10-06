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باريس سان جيرمان يقهر أنجيه برباعية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمطر باريس سان جيرمان شباك ضيفه فريق أنجيه بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت في البارك دي برانس لحساب الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وتناوب لاعبو الفريق الباريسي على تسجيل الأهداف التي استهلها بابلو سارابيا بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عشرة، ثم أضاف الوافد الجديد ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين، وهو أول أهدافه في الدوري الفرنسي مع فريقه.

وبعدها سجل ادريسا غاي الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسين، وفي آخر دقيقة من الوقت الرسمي للمباراة ختم نيمار داسيلفا رباعية البي اس جي ليحافظ على صدارة الليغ آ برصيد إحدى وعشرين نقطة فيما تراجع أنجيه الى المركز الثالث برصيد ست عشرة نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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