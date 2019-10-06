الأهلي طرابلس يترقب قرعة بطولة السلة العربية

حدد الاتحاد العربي لكرة السلة العشرين من أكتوبر الجاري موعدا لسحب قرعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة التي ستقام بمدينة سلا المغربية والتي ستشهد مشاركة الأهلي طرابلس بوصفه ممثلا للسلة الليبية.

وستشهد البطولة مشاركة العديد من الأندية العربية البارزة مع الأهلي طرابلس ومنها حامل اللقب الاتحاد السكندري المصري وجمعية سلا صاحب الضيافة والاتحاد المنستيري التونسي والرفاع البحريني وعدد من الفرق الأخرى.

ويواصل الأهلي طرابلس بطل آخر نسخة لمسابقة كأس ليبيا تحضيراته المكثفة بالقاعة الكبرى بالعاصمة طرابلس بإشراف من المدرب الوطني محمد دورار لضمان مشاركة مشرفة في البطولة العربية.

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