ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني

تمكن ريال مدريد من المحافظة على صدارة الدوري الإسباني بعد تحقيقه فوزا كبيرا على ملاحقه غرناطة بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في الأسبوع الثامن من الدوري.

وجاء الهدف الأول للريال مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق كريم بنزيما، وفي الدقيقة السادسة والأربعين أضاف نجم الريال الجديد ايدين هازاراد الهدف الثاني، وعمق لوكا مودريتش جراح غرناطة بإضافة الهدف الثالث للريال في الدقيقة الواحدة والستين.

وشهدت الدقيقة التاسعة والستون ضربة جزاء لغرناطة جاء منها هدف تذليل الفارق عن طريق داروين ماتشيز، وأحيا دومينغوس دوار آمال غرناطة بالحصول على نقطة من البرنابيو بعد إضافته الهدف الثاني لفريقه، لكن خيمس رودريغير قضى على هذه الآمال بتسجيله رابع أهداف الريال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحافظ الريال على صدارة الدوري برصيد ثماني عشرة نقطة ويبتعد عن غرناطة الذي تجمد رصيده عند أربع عشرة نقطة في المركز الثاني.

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