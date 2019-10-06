مشاركة مشرّفة لأبطال ليبيا في بطولة أفريقيا للقوة البدنية

تعد مشاركة المنتخب الوطني للقوة البدنية بالبطولة الأفريقية بمدينة بويتشفيسروم في جنوب أفريقيا ناجحة، فأبطال القارة السمراء في العام الماضي أنهوا المنافسات بثلاث عشرة قلادة ليرفعوا علم ليبيا فوق منصات التتويج من جديد.

وتمكن أبطال ليبيا من حصد ثلاث عشرة قلادة منوعة، ولون الذهب كان هو الحاضر بقوة، عشر ميداليات ذهبية إضافة إلى ثلاث ميداليات فضية هي الحصيلة النهائية للمشاركة الأفريقية بالإضافة إلى تحطيم العديد من الأرقام العالمية في عدد من الأوزان المختلفة .

وعقب التتويج في اليوم الأول بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين، انتفض أبطال القوة البدنية، ورغم عدم الاهتمام من الدولة إلا أنهم وضعوا على عاتقهم اسم ليبيا في المحافل الخارجية فأكملوا مسيرة المنافسات وخلال خمسة أيام استطاعوا رفع علمنا والتتويج بالذهب الأفريقي .

وفي اليوم الختامي للبطولة الأفريقية استطاع أبطالنا من تعليق الذهب خمس مرات جاءت في وزن مائة وعشرين كيلو غرام وتحقيق رقم قياسي جديد للرياضي إسلام مرواس، ووزن فوق مائة وعشرين كيلو غراما للناشئين عن طريق الرياضي عبد الرحمن موسى، فيما تكفل كل من حسن فيدان من حصد ذهبية وزن مائة وعشرين كبار، وحسين كديش في وزن مائة وعشرين ماستر، فيما حطم الرياضي علاء الدين الشيخي الرقم العالمي في وزن أكثر من مائة وعشرين كيلو غرام ماسترز .

لتواصل القوة البدنية الليبية تألقها في محافل القارة الأفريقية، وتزين مشاركتها في جنوب أفريقيا بقلائد من الذهب لطالما طمح أبطالنا بمعانقتها وكان لهم ما أرادوا.

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