البايرن يتعرض للخسارة الأولى في البوندسليغا

تعرض بايرن ميونيخ للخسارة الأولى هذا الموسم أمام ضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة السابعة من البوندسليغا.

وتقدم الضيوف منذ الدقيقة الرابعة والخمسين عن طريق سارجيس أداميان، قبل أن يدرك المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين من كرة رأسية، ليعود أداميان ويسجل الهدف الثاني لهوفينهايم في الدقيقة التاسعة والسبعين من تسديدة سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق البافاري هذا الموسم ليتوقف رصيده عند أربع عشرة نقطة لكنه لايزال متصدرا للترتيب، فيما رفع هوفينهايم رصيده إلى ثماني نقاط في المرتبة الحادية عشرة.

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