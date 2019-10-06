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البايرن يتعرض للخسارة الأولى في البوندسليغا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض بايرن ميونيخ للخسارة الأولى هذا الموسم أمام ضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة السابعة من البوندسليغا.

وتقدم الضيوف منذ الدقيقة الرابعة والخمسين عن طريق سارجيس أداميان، قبل أن يدرك المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين من كرة رأسية، ليعود أداميان ويسجل الهدف الثاني لهوفينهايم في الدقيقة التاسعة والسبعين من تسديدة سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق البافاري هذا الموسم ليتوقف رصيده عند أربع عشرة نقطة لكنه لايزال متصدرا للترتيب، فيما رفع هوفينهايم رصيده إلى ثماني نقاط في المرتبة الحادية عشرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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