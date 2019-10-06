إصابة خطيرة تبعد حارس توتنهام عن الملاعب

أعلن توتنهام إصابة حارسه الفرنسي هوجو لويس بخلع في المرفق خلال المباراة أمام برايتون في الجولة الثامنة من البريمرليغ.

وتعرض لوريس لسقوط مروع بالخطأ على مرفقه في الدقيقة الثالثة من انطلاق المباراة، ليخرج من الملعب متأثرا بالإصابة البليغة في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثية.

وأوضح السبيرز في بيانه أن الحارس الفرنسي سيعود إلى لندن لمتابعة حالته بشكل كامل قبل تحديد مدة غيابه التي لم يعلن عنها بعد، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن هذه الإصابة قد تغيّب لوريس عن الملاعب لأكثر من شهرين الأمر الذي اضطر معه مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب لاستبعاده من معسكر المنتخب الأيام المقبلة.

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