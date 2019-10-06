منتخب الصالات يتأهب لمواجهة الجزائر

حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم موعد مباراة الذهاب التي ستجمعه بمنتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا العام القادم في المغرب.

وستقام المباراة مساء السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي بقاعة محمد بوضياف بالعاصمة الجزائر في تمام الساعة السابعة بالتوقيت الجزائري كما أسندت المهمة التحكيمية لطاقم من تونس ليديرها.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات للتأهل إلى بطولة أفريقيا بعد المشاركة الأخيرة التي كانت عام 2017 واكتملت بخروجه من الدور الأول.

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