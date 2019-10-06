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منتخب الصالات يتأهب لمواجهة الجزائر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم موعد مباراة الذهاب التي ستجمعه بمنتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا العام القادم في المغرب.

وستقام المباراة مساء السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي بقاعة محمد بوضياف بالعاصمة الجزائر في تمام الساعة السابعة بالتوقيت الجزائري كما أسندت المهمة التحكيمية لطاقم من تونس ليديرها.

ويسعى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات للتأهل إلى بطولة أفريقيا بعد المشاركة الأخيرة التي كانت عام 2017 واكتملت بخروجه من الدور الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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