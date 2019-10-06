ليفربول يفوز على ليستر سيتي في الوقت القاتل

في إنجلترا وعلى ملعب الأنفيلد اقتنص ليفربول ثلاث نقاط مهمة وحافظ على صدارة البريمرليغ بفوزه على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثامنة.

واستهل السنغالي ساديو ماني أهداف ليفربول في الدقيقة الأربعين من زمن الشوط الأول بينما انتظر لاعبو ليستر الدقيقة الثمانين ليعدل جيمس ماديسون النتيجة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء خطف جيمس ميلنر هدف الفوز لمصلحة الريدز لتكتمل المباراة على هذه النتيجة ويرفع ليفربول رصيده إلى النقطة الرابعة والعشرين في الصدارة بينما تجمد رصيد ليستر عند النقطة الرابعة عشرة في المركز الثالث.

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