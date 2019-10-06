الإنتر ويوفنتوس.. ديربي “حبس الأنفاس” في إيطاليا

ستتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية والإيطالية بالخصوص لملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو والذي سيحتضن مباراة ديربي الكرة الإيطالية بين الإنتر وغريمه التقليدي يوفنتوس.

وسيبحث النيراتزوري عن مواصلة سجله الخالي من الخسارة في الدوري ليواصل انطلاقته القوية بعد تحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الست الماضية ماجعله يتسيد الترتيب حتى اللحظة بثماني عشرة نقطة .

وكان قطار الإنتر المتوهج في الأسابيع الماضية قد توقف للمرة الأولى في دوري الأبطال بعد الخسارة أمام برشلونة في أسبوع شهد عددا من المباريات الصعبة لكتيبة المدرب أنطونيو كونتي، حيث يعلم أن جاهزية مهاجمه لوكاكو ستكون ضرورية في ديربي إيطاليا من أجل تقديم مباراة تليق بالأزرق والأسود .

أما الملاحق يوفنتوس فسيسعى بكل قوته الضاربة للعودة بالنقاط الثلاثة من ميلانو وافتكاك الصدارة من الإنتر وحينها يكون قد بدأ سلسلة وجوده في المكان الذي يعرفه جيدا، فاليوفي يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبرى في الدوري الإيطالي وخبرة لاعبيه في كل المراكز إضافة إلى دهاء مدربه ماوريتسيو ساري سيكون مفتاح المباراة أمام خصم لن يكون بالهين .

وستكون مواجهة القاسم المشترك بين المدربين حاضرة بقوة فالمدرب كونتي يعرف يوفنتوس جيدا، كيف لا وهو من بدأ طريق البيانكونيري في رحلة عودته للتتويجات بالدوري أما ساري فخلف كونتي في تدريب تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي قبل الانضمام لتدريب السيدة العجوز.

ستكشف مواجهة الديربي هوية ترتيب الدوري رغم أننا مازلنا في بداية مشوار الدوري، فانتصار الانتر يعني الابتعاد بخمس نقاط عن الصدارة، فيما يعني فوز يوفنتوس عودته للصدارة بشكل منفرد للمرة الأولى منذ الموسم الماضي.

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