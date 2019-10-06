أندية المنطقة الشرقية تجتمع في بنغازي

عقد مساء أمس السبت بقاعة اجتماعات فندق تيبستي بنغازي اجتماع لأندية المنطقة الشرقية، بنغازي، الجبل الأخضر، خليج سرت، والبطنان وذلك لبحث ومناقشة عدة أمور وقضايا تهم الأندية من الناحية التتظيمية والقصور الذي يحدث داخل أروقة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي وبدأ حديثه بالترحيب بكل الأندية الحاضرة والتي وصل عددها 30 ناديا ، موضحا للحضور وجهة نظر النادي الأهلي اتجاه اتحاد الكرة والمكتب التنفيذي.

وقبل الختام اتفق الحاضرون على الإعلان عن رابطة أندية المنطقة الشرقية وخليج سرت والكفرة على أن يكون رئيس النادي الأهلي خالد السعيطي رئيسا لها وعضوية كل من عبدالولى محبوب عن أندية خليج سرت وعبدالسلام الناجي عن أندية البطنان وحمد اسويكر عن أندية الجبل الأخضر

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه بالإجماع عقد الجمعية العمومية في أسرع وقت ممكن، وعن ضرورة تفعيل القرار رقم 5 لسنة 2018 بشأن انضمام الأندية التي لا زالت خارج الجمعية، كما طالبت الأندية في بيانها من اتحاد كرة القدم الليبي الكشف عن رسالة الاتحاد الدولي الفيفا الموجهة إليه مؤخرا في غضون ثلاثة أيام

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