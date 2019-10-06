اختتام دوري المرحوم خالد البشير للبلياردو

اختتم في مدينة صرمان دوري المرحوم خالد البشير للعبة البلياردو بمشاركة اثنين وثلاثين لاعبا من مختلف المناطق الغربية بواقع مباراتين في اليوم ولكل مباراة خمس جولات ونظام اللعب خروج المغلوب من مباراة واحدة

واستمر الدوري لمدة عشرة أيام متتالية حيث التقى في المباراة النهائية المتسابق عبدالرؤوف الجزيري من مدينة صبراتة والمتسابق وحيد بوجليدة من مدينة صرمان وتوج المتسابق عبدالرؤوف الجزيري بكأس بطولة لعبة البلياردو بفوزه بثلاث جولات مقابل جولتين

وفي ختام الدوري تم تكريم حكام اللعبة وكذلك الذين ساهموا في إنجاح البطولة فهذه الرياضة تحظى بشعبية كبيرة داخل ليبيا وكان لأبطالنا عدة مشاركات في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

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