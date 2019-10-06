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اختتام دوري المرحوم خالد البشير للبلياردو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم  في مدينة صرمان دوري المرحوم خالد البشير للعبة البلياردو بمشاركة اثنين وثلاثين لاعبا من مختلف المناطق الغربية بواقع مباراتين في اليوم ولكل مباراة خمس جولات ونظام اللعب خروج المغلوب من مباراة واحدة

واستمر الدوري لمدة عشرة أيام متتالية حيث التقى في المباراة النهائية المتسابق عبدالرؤوف الجزيري من مدينة صبراتة والمتسابق وحيد بوجليدة من مدينة صرمان وتوج المتسابق عبدالرؤوف الجزيري بكأس بطولة لعبة البلياردو بفوزه بثلاث جولات مقابل جولتين

وفي ختام الدوري تم تكريم حكام اللعبة وكذلك الذين ساهموا في إنجاح البطولة فهذه الرياضة تحظى بشعبية كبيرة داخل ليبيا وكان لأبطالنا عدة مشاركات في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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