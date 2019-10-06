عدد من أندية المنطقة الشرقية تطالب بعقد عمومية اتحاد القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفقت عدد من أندية المنطقة الشرقية على الدعوة لعقد جلسة للجمعية العمومية طارئة، مؤكدة في اجتماع لها تكاثف الجميع أمام ما وصفته انهيار الرياضة الليبية متهمة الاتحاد الليبي لكرة القدم ، بالفشل في إدارة اللعبة في ليبيا .

وعقد مساء الأمس بقاعة اجتماعات فندق تبستي ببنغازي اجتماع ضم أندية من بنغازي والجبل الأخضر وخليج سرت وطبرق.

وناقشت من خلاله الملفات العالقة بخصوص أوضاع الأندية من الجوانب التنظيمية وما تشهده أروقة الاتحاد الليبي لكرة القدم من سوء إدارة حسب وصفها و الإخفاق في تسيير المسابقات الليبية .

وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى مشروع إنشاء رابطة تجمع أندية المنطقة الشرقية، وأعلن فيها عن انبثاق لجنة تأسيسية برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، وكلفت اللجنة بإعداد النظام الأساسي للرابطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24