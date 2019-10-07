“السيدة العجوز” تروض “أفاعي” ميلانو وتنتزع الصدارة

انتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، من مضيفه إنتر ميلان، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من “الكالتشيو”.

وأحرز هدفي فريق “السيدة العجوز” كل من الأرجنتينيين، باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، في الدقيقتين (4 و80) على الترتيب، بينما سجل مواطنهما المهاجم لاوتارو مارتينيز هدف “النيراتزوري” الوحيد، عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واعتلى يوفنتوس، حامل اللقب، صدارة الدوري، بعد هذا الفوز، برصيد 19 نقطة.

بينما تعرض إنتر ميلان للهزيمة الأولى في الموسم الحالي من “الكالتشيو”، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة، ويتراجع إلى مركز الوصافة على سلم الترتيب.

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