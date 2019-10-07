كروتوني الإيطالي يؤكد مشاركة “بن علي” في معسكر منتخبنا لمواجهتي المغرب وموريتانيا

أعلن الموقع الرسمي لنادي كروتوني المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مشاركة لاعبه ومحترفنا الليبي أحمد بن علي مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المعسكر المقبل استعدادا لمواجهتي المغرب وموريتانيا الوديتين.

وقال موقع كروتوني إن لاعب وسط الملعب “بن علي” يخوض وديتين مع فرسان المتوسط يومى 11 أكتوبر مع منتخب المغرب في مدينة وجدة و15 من الشهر نفسه أمام منتخب موريتانيا في مدينة نواكشوط.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، كشف في مطلع الشهر عن قائمة المنتخب الوطني الأول والمحليين التي وقع عليها الاختيار من قبل المدير الفني” جلال الدامجة ” لتمثيل المنتخب في المباريات الودية والرسمية المقبلة. وضمت القائمة محترفنا أحمد بن علي.

وتأتي المواجهات القوية لفرسان المتوسط في إطار الاستعداد لمباراة الإياب أمام المنتخب التونسي للمحليين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020 وذلك يوم 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية .

يشار إلى أن “بن علي” يقدم أداء متميزا مع كروتوني مؤخرا وسجل هدفين في المباراة قبل الأخيرة. ويحتل كروتوني المركز الثاني برصيد 14 نقطة وفارق نقطة واحدة عن المتصدر بنفينيتو.

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