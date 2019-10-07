تعاون مثمر بين الاتحاد الليبي والأردني للجودو

تقدم الاتحاد الليبي للجودو، بالشكر لنظيره الأردني، على مساهمته الفعاله من خلال الاجتماع الدولي الذي أقيم خلال الفترة الأخيرة في العاصمة اليابانية، طوكيو.

وقدّم الاتحاد الأردني برئاسة بكر العبادي، المساعدة لنظيره الليبي، وتذليل كافة الصعوبات التي واجهت اتحاد اللعبة الليبي، وذلك بمشاركته فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات، التي أُبرمت لصالح الاتحاد الليبي على هامش اجتماع طوكيو.

وشهد الاجتماع الدولي للعبة، تعاونًا مثمرًا بين الاتحادين الليبي والأردني، خلال الاجتماع الدولي الذي عقد في الفترة ما بين 22 حتى 24 من شهر أغسطس الماضي.

وحضر سليمان الطبال، رئيس الاتحاد الليبي للجودو، الاجتماع الدولي، وقتئذ، وقد التقى من خلال زيارته برئيس معهد تأسيس وتدريب الجودو (الكودوكان) السيد أومورا.

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