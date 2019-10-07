اتحاد الكرة الطائرة يحدد موعد انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى

كشف الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، الأحد، في بيان رسمي، عن موعد انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019 – 2020.

وأوضح الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أن منافسات الموسم الجديد ستنطلق يوم 5 ديسمبر المقبل، وسيكون دوري مناطق، “المناطق الثلاثة”، على أن يترشح الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور السداسي المتوقع إقامته في شهر مارس من العام المقبل.

يذكر أن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أصدر منشورًا رسميًا، حدد خلاله يوم 1 أكتوبر المقبل، موعدًا لقيد وتسجيل لاعبي الدرجة الأولى، على أن يغلق في 25 نوفمبر المقبل، أما قيد الأجانب فسيبدأ يوم 1 أكتوبر، على أن يغلق حسب إغلاق المنظومة الدولية.

على جانب آخر، تحدد موعد تسجيل وقيد لاعبي الدرجة الثانية، والفئات السنية بداية من 15 سبتمبر الماضي، حتى تاريخ انتهاء الدوري بالاتحاد الفرعي المختص.

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