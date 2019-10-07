المنتّخب الليبي للمواي تاي يشارك في فعاليات البطولة العربية السابعة في إمارة أبو ظبي

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- غادر صباح اليوم المنتخب الليبي لرياضة المواي تاي، للمشاركة في فاعليات البطولة العربية السابعة، والتي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة بابوظبي.

و يضم تشكيلة المنتخب الوطني المشارك كلا من : الرياضي محمد الامين المهدوي وزن 57k، و الرياضي عبدالمعين سعيد موسي تحت وزن 60k، والرياضي عمرخالد بوحويه تحت وزن 63:5k، والرياضي موسي مسعود البوسيفي تحت وزن 67k، والرياضي محمد صالح اشتيوي تحت وزن 71k، و الرياضي عبدالسلام فرج الجازوي تحت وزن 81k .

هذا ورافق المنتخب كلا من المدرب الدولي الكابتن أحمد زيدان الزيداني ، ورئيس الاتحاد العام الاستاذ محمد الزروق الشريف ومساعد المدرب مختار محمد المختار . (وال _ بنغازي) رع /ف و

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