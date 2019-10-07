تأبين لاعب نادي المروج “فرج الرخ”

أقام نادي المروج الرياضي أمسية تأبينية للاعبه الدولي الراحل “فرج عبدالوهاب الرخ” أحد نجومه السابقين في لعبة الكرة الطائرة، والذي حقق عدة إنجازات سواء مع المروج أو المنتخب الوطني، كان من أبرزها قيادة فريقه للتتويج بلقب أول بطولة للدوري الليبي للكرة الطائرة خلال عقد الستينات.

وشارك في هذه الأمسية العديد من الشخصيات الرياضية بمدينة المرج، والاتحاد الفرعي للكرة الطائرة ببنغازي، حيث اُلقيت بهذه المناسبة عديد الكلمات المعبرة عن تاريخ هذا الرجل وما تركه من إرث كبير للنادي والرياضة الليبية بصفة عامة.

كما أقيمت مباراة استعراضية بين فريق المروج وفريق يمثل أبرز نجوم الدوري الليبي للكرة الطائرة.

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