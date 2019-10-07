يوفنتوس يفتك الصدارة من إنتر ميلانو

خطفت قمة مواجهات السيريا آ بين الإنتر ويوفنتوس والتي أقيمت بملعب جوزيبي مياتزا الأضواء فمواجهة ديربي إيطاليا ضمن الأسبوع السابع من الدوري تعد الأقوى منذ عدة مواسم.

وأسفر التهديد الأول في الديربي عن تسجيل الأرجنتيني باولو ديبالا أول الأهداف في الدقيقة الرابعة بتسديدة مركزة، بعدها البرتغالي رونالدو كاد يعزز النتيجة بالهدف الثاني بعد توغل من الجهة اليسرى بمجهود فردي، لكن تسديدته أوقفتها عارضة الحارس هاندانوفيتش .

وجاء أول تحرك للإنتر في المباراة بعد مرور ربع ساعة، كرة عرضية من نيكولو باريلا وجدت يد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ليحتسب الحكم جانلوكا روكي ركلة جزاء في الدقيقة 17 تمكن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من تسجيل التعادل وسط فرحة من جمهور المياتزا.

واستفاق الإنتر بعد تسجيل التعادل ومهاجمه لوتارو استطاع مباغتة دفاع اليوفي بعد خطأ من دي ليخت ليسدد والحارس البولندي تشينزني يتألق ببراعة، وكانت ردة فعل البيانكونيري بتسجيل رونالدو هدفا مباغتا بعد جملة تكتيكية في عمق دفاع الإنتر لكن الحكم ألغاه لوجود ديبالا في التسلل .

مع انطلاق الشوط الثاني الإنتر اختار التراجع ويوفنتوس ضغط لتسجيل الهدف الثاني، باولو ديبالا انفرد أمام هندانوفيتش وأضاع فرصة تسجيل هدفه الثاني .

وسدد لاعب الإنتر ماتياس فيسينو نحو مرمى تشيزني، الكرة تغيرت واصطدمت بقائم البيانكونيري، قبل أن يخترق اليوفي دفاع الإنتر في الدقائق العشر الأخيرة ويسجل البديل غونزالو هيجواين هدف الانتصار الذي قاد السيدة العجوز لافتكاك الصدارة، فيما تراجع الإنتر للوصافة متجرعا الخسارة الأولى له هذا الموسم.

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