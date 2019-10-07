اخبار الرياضة

منتخبنا الوطني لـ”مواي تاي” يتوجه إلى أبوظبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغادر المنتخب الوطني للمواي تاي أرض الوطن اليوم من مطار بنينة الدولي ببنغازي متجها إلى مطار قرطاج في تونس ومنه إلى أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة العربية السابعة للمواي تاي.

وتضم تشكيلة المنتخب كلا من محمد المهدوي في وزن 57 كلغم وعبد المعين موسى تحت وزن 60 كلغم وعمر بوحوية تحت وزن 63:5 كلغم وموسى البوسيفي تحت وزن 67 كلغم ومحمد اشتيوي تحت وزن 71 كلغم وعبدالسلام الجازوي تحت وزن 81 كلغم بإشراف المدرب الدولي الكابتن أحمد الزيداني ومساعده مختار محمد المختار وبمرافقة رئيس الاتحاد العام الاستاذ محمد الزروق الشريف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك