منتخبنا الوطني لـ”مواي تاي” يتوجه إلى أبوظبي

يغادر المنتخب الوطني للمواي تاي أرض الوطن اليوم من مطار بنينة الدولي ببنغازي متجها إلى مطار قرطاج في تونس ومنه إلى أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة العربية السابعة للمواي تاي.

وتضم تشكيلة المنتخب كلا من محمد المهدوي في وزن 57 كلغم وعبد المعين موسى تحت وزن 60 كلغم وعمر بوحوية تحت وزن 63:5 كلغم وموسى البوسيفي تحت وزن 67 كلغم ومحمد اشتيوي تحت وزن 71 كلغم وعبدالسلام الجازوي تحت وزن 81 كلغم بإشراف المدرب الدولي الكابتن أحمد الزيداني ومساعده مختار محمد المختار وبمرافقة رئيس الاتحاد العام الاستاذ محمد الزروق الشريف.

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