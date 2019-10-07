الإتحاد الليبي لكرة الطائرة يعلن ديسمبر القادم انطلاق دوري الدرجة الأولى

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال) – أعلن الإتحاد الليبي لكرة الطائرة، إن موعد دوري الدرجة الأولى، سينطلق في ديسمبر المقبل، لموسم 2019 / 2020 .

ووجه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد عبد الوهاب زوبي _ في خطابه إلى رؤساء الاتحادات الفرعية، المشاركة في الدوري على أن تكون الإنطلاقة وبداية المنافسات الخامس من ديسمبر لعام 2019، بنظام دوري المناطق وعلى ثلاث مجموعات يترشح الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدوري السداسي المزمع إقامته خلال شهر مارس 2020 . (وال_بنغازي) ف ح /ف و

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