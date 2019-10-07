اخبار الرياضة

تدشين ملعب للكرة المصغرة بمواصفات دولية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق نجوم صرمان بالبطولة الودية لكرة القدم المصغرة التي احتضنها نادي الإشعاع في مدينة زليتن بفوزه في المباراة النهائية على نجوم مصراتة بركلات الترجيح.

وشارك في البطولة الودية فريق الإشعاع ونجوم مصراتة إضافة إلى نجوم صرمان والأفريقي زليتن، حيث تنافسوا بمناسبة تدشين نادي الإشعاع زليتن كمشروع استثماري رياضي، وهو ملعب كرة القدم المصغرة والذي يعد أول الملاعب التي يتم تشييدها بمواصفات معتمدة دوليا .

وفي ختام البطولة كرمت اللجنة المنظمة للاحتفالية ،المساهمين في إنجاح الاحتفالية للرقي باللعبة وتطويرها داخل ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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