دجوكوفيتش يتوج ببطولة طوكيو

توج المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش ببطولة طوكيو المفتوحة بفوزه في المباراة النهائية على الاسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون رد .

وحسم دجوكوفيتش المباراة بعدما حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، ليعود في المجموعة الثانية لينهيها بكل سهولة بستة مقابل اثنين حيث احتاجت المباراة من اللاعب الصربي ساعة وعشر دقائق ليتمكن من حصد اللقب الــ76 في مسيرته الاحترافية.

وعاد دجوكوفيتش للمشاركة في بطولة طوكيو بعد انسحابه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية