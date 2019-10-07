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دومنيك ثيم يتوج في الصين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصد النمساوي دومينيك ثيم لقب بطولة بكين المفتوحة للتنس بفوزه على اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس بمجموعتين لمجموعة واحدة ليحرز رابع ألقابه هذا العام .

وتقدم اللاعب اليوناني في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن دومنيك ثيم المصنف الخامس تمكن من قلب الأمور وحسم المجموعة الثانية بستة لأربعة بعد كسره إرسال تيتيباس لتصل المباراة للمجموعة الخامسة والتي أنهاها اللاعب النمساوي لمصحلته بكل سهولة بستة أشواط لشوط واحد، ليحقق ثيم لقبه الرابع في العام بعد التتويج في بطولات إنديان ويلز والنمسا وبرشلونة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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