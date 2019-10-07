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النصر ينتظر منافسه في الكونفدرالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء المقبل، سحب قرعة الدور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينتظر ممثل ليبيا في الكونفدرالية فريق النصر منافسه في هذا الدور من خلال القرعة، اذ يأمل أبناء البركة هذه المرة في بلوغ دور المجموعات بعد أن فشلوا في ذلك العام الماضي عندما أقصاه ساليتاس البوركيني.

وكان النصر ممثلا ليبيا في دوري أبطال أفريقيا هذا العام باعتباره بطل الدوري قبل أن يخرج على يد الرجاء المغربي الذي فاز عليه ذهابا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وتعادل معه إيابا بهدف لمثله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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