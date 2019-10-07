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تضامن عالمي مع منتخب المصغرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تضامنت منتخبات عالمية مع حالة المنتخب الوطني للكرة المصغرة الذي منع من السفر إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم بسبب عدم منح التأشيرات من قبل السلطات الأسترالية وسط صمت من قبل الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة.

وكان المنتخب التونسي الشقيق أول المتضامنين بعد رفعه للعلم الليبي في أولى مباريات بالبطولة.

حرمان ليبيا من الحدث العالمي جعل رومانيا ولاعبيها تتعاطف مع الحالة بعد خوضهم للمباراة الأولى في المونديال. أما الاتحاد السويسري فقد تواصل مع اتحاد الكرة الليبي وعبر عن تضامنه مع ليبيا.

في انتظار إعلان اتحاد الكرة المصغرة عن مستجدات ما حدث أثناء تواصله مع الاتحاد الأفريقي والدولي حول أسباب هذا الرفض الظالم للعبة الناشئة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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