تضامن عالمي مع منتخب المصغرة

تضامنت منتخبات عالمية مع حالة المنتخب الوطني للكرة المصغرة الذي منع من السفر إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم بسبب عدم منح التأشيرات من قبل السلطات الأسترالية وسط صمت من قبل الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة.

وكان المنتخب التونسي الشقيق أول المتضامنين بعد رفعه للعلم الليبي في أولى مباريات بالبطولة.

حرمان ليبيا من الحدث العالمي جعل رومانيا ولاعبيها تتعاطف مع الحالة بعد خوضهم للمباراة الأولى في المونديال. أما الاتحاد السويسري فقد تواصل مع اتحاد الكرة الليبي وعبر عن تضامنه مع ليبيا.

في انتظار إعلان اتحاد الكرة المصغرة عن مستجدات ما حدث أثناء تواصله مع الاتحاد الأفريقي والدولي حول أسباب هذا الرفض الظالم للعبة الناشئة في ليبيا.

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