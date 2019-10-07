منتخب الصالات يختتم معسكره الثالث

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكره التحضيري الذي أقامه في قاعة نادي الاتحاد بالعاصمة طرابلس تحت إشراف المدير عبدالباسط النعاس استعدادا لمواجهة الجزائر في 26 من الشهر الحالي في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا العام القادم في المغرب.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد فقد ركّز المدير الفني للمنتخب الوطني على الجوانب البدنية للاعبين وقام بإجراء مباراتين وديتين للوقوف على إمكانياتهم قبل الدخول في معسكر تحضيري سيقام في مصر الأربعاء ويسبق مباراة الجزائر الهامة.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب الوطني لكرة الصالات في بطولة أفريقيا محتشمة حيث غادر السباق منذ الدور الأول وعانى من تخبطات عديدة جعلته خارج سباق المنافسة في البطولة الأفريقية.

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