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منتخب الصالات يختتم معسكره الثالث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكره التحضيري الذي أقامه في قاعة نادي الاتحاد بالعاصمة طرابلس تحت إشراف المدير عبدالباسط النعاس استعدادا لمواجهة الجزائر في 26 من الشهر الحالي في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا العام القادم في المغرب.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد فقد ركّز المدير الفني للمنتخب الوطني على الجوانب البدنية للاعبين وقام بإجراء مباراتين وديتين للوقوف على إمكانياتهم قبل الدخول في معسكر تحضيري سيقام في مصر الأربعاء ويسبق مباراة الجزائر الهامة.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب الوطني لكرة الصالات في بطولة أفريقيا محتشمة حيث غادر السباق منذ الدور الأول وعانى من تخبطات عديدة جعلته خارج سباق المنافسة في البطولة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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