سلة النصر تحت 20 عامًا تحقق فوزًا مستحقًا على المروج

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- حقق فريق النصر تحت 20 عامًا لكرة السلة فوزًا صريحًا على ضيفه المروج بفارق ( 5 ) نقاط، بواقع ( 87 ) مقابل ( 82 ) نقطة، ضمن حساب الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات دوري الفئات السنية للمنطقة الشرقية لكرة السلة.

وبداية المباراة جاءت سريعة من الطرفين، وحاول كل منهما فرض إيقاعه وأسلوب لعبه، ونقاط الربع الأول أصبحت متقاربة في أكثر من مناسبة، وذلك سعيًا منهما في التقدم على مستوى النتيجة، لينتهي بعد ذلك الربع الأول لمصلحة النصر بفارق ( 7 ) نقاط، بواقع ( 28 ) مقابل ( 21 ) نقطة.

وفي الربع الثاني، لعب الفريقين بروح قتالية عالية، مع أفضلية نسبية للمروج، الذي تمكن من إنهاء الربع الثاني لصالحة بفارق (3) نقاط، بواقع ( 22 ) مقابل ( 19 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 47 ) مقابل ( 43 ).

والشوط الثاني، كان متوقعًا أن يكون أقوى، وازدادت الإثارة أكثر بين لاعبي الفريقين، في حين حافظ النصر على تقدمه على مستوى النتيجة، ونجح في إنهاء الربع الثالث لمصلحته بنتيجة ( 24) مقابل ( 23 ) نقطة.

والربع الرابع والأخير، تبادل فيه الفريقين اللعبة، وأعتمد كل منهما على التصويب من بعيد في بعض الأحيان، إلا أن الأرقام بقيت متعادلة لينتهي الربع الأخير بالتعادل بين الفريقين بنتيجة ( 16 ) مقابل ( 16 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لصالح النصر بنتيجة ( 40 ) مقابل ( 39 ) نقطة، فيما كانت نتيجة المباراة للنصر ( 87 ) مقابل ( 82 ) نقطة.

هذا وقد توسط اللقاء الذي جرى مساء أمس الأحد بمجمع سليمان الضراط، ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكمًا أولا، وجلال الورفلي حكمًا ثانيًا، وإبراهيم البرعصي حكمًا ثالثًا، وعادل الورفلي مسجلا، وأحمد البرعصي مسجل إلكتروني، وخالد أحنيش ميقاتي، ومحمد البريكي ميقاتي ( 24 ). (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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