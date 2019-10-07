الأدزوري يتخلى “مؤقتا” عن قميصه

أعلن الاتحاد الإيطالي مساء اليوم الاثنين عن القميص الجديد للمنتخب الذي يحمل اللون الأخضر في إشارة إلى أن اللون يحمل تفاؤلا بالشباب لدعمهم.

ويشتهر المنتخب الإيطالي بلونه الأزرق منذ 100 عام وتحديدا منذ عام 1910 تخليدا وحبا لعائلة سافوي الحاكمة التي وحدت إيطاليا قبل أن تهزم فيما بعد إبان الحرب العالمية الثانية.

ولم يتقمص المنتخب الإيطالي اللون الأخضر سوى في مناسبة واحدة كان ذلك عام 1954 عندما هزم المنتخب الأرجنتيني في ملعب الأولمبيكو بـ2-0.

ولم يعلن الاتحاد الإيطالي موعد ارتداء المنتخب لهذا الزي إلا أن بعض المتهمين ذكروا أن هذا القميص سيكون في بعض المناسبات فقط لصعوبة التخلي عن الزي الأزرق التاريخي نهائيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية