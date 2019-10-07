توتنهام يعلن مدة غياب لوريس

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن قائده وحارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة بالبريمرليغ .

وأصدر النادي اللندي أن لوريس سيغيب عن مباريات وتدريبات الفريق حتى نهاية العام وذلك بعد إصابته القوية بخلع في المرفق في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه خارج أرضه أمام برايتون في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وخضع الحارس الفرنسي للفحوصات الطبية وأوضحت أن اللاعب ليس بحاجة إلى عملية جراحية لكنه أصيب إصابة بالغة في الأربطة الداخلية للمرفق، ومن المتوقع أن يخضع لفترة من الراحة من أجل إعادة تأهيله قبل العودة للملاعب بداية العام القادم.

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