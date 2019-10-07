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توتنهام يعلن مدة غياب لوريس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن قائده وحارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة بالبريمرليغ .

وأصدر النادي اللندي أن لوريس سيغيب عن مباريات وتدريبات الفريق حتى نهاية العام وذلك بعد إصابته القوية بخلع في المرفق في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه خارج أرضه أمام برايتون في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وخضع الحارس الفرنسي للفحوصات الطبية وأوضحت أن اللاعب ليس بحاجة إلى عملية جراحية لكنه أصيب إصابة بالغة في الأربطة الداخلية للمرفق، ومن المتوقع أن يخضع لفترة من الراحة من أجل إعادة تأهيله قبل العودة للملاعب بداية العام القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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