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أولى خطوات تكوين منتخب نسائي ليبي في القوس والسهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ الاتحاد الليبي لرياضة القوس والسهم أولى خطواته العملية في طريق تكوين منتخب للسيدات وذلك من خلال إطلاقه برنامجاً مكثفاً من أجل تحقيق هذا الهدف وبإشراف الكوادر المتخصصة من الاتحاد في المجال التدريبي والإداري.

ويسعى اتحاد اللعبة لتجهيز هذا المنتخب قبل انتهاء العام الحالي لكي يكون على أهبة الاستعداد للاستحقاقات الرسمية في العام القادم على الصعيدين العربي والأفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تطوير رياضة القوس والسهم وإفساح المجال لأخواتنا وبناتنا لمزاولة هذه الرياضة وإعادة البريق والتوهج لها محلياً ودولياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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