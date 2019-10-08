أولى خطوات تكوين منتخب نسائي ليبي في القوس والسهم

بدأ الاتحاد الليبي لرياضة القوس والسهم أولى خطواته العملية في طريق تكوين منتخب للسيدات وذلك من خلال إطلاقه برنامجاً مكثفاً من أجل تحقيق هذا الهدف وبإشراف الكوادر المتخصصة من الاتحاد في المجال التدريبي والإداري.

ويسعى اتحاد اللعبة لتجهيز هذا المنتخب قبل انتهاء العام الحالي لكي يكون على أهبة الاستعداد للاستحقاقات الرسمية في العام القادم على الصعيدين العربي والأفريقي.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تطوير رياضة القوس والسهم وإفساح المجال لأخواتنا وبناتنا لمزاولة هذه الرياضة وإعادة البريق والتوهج لها محلياً ودولياً.

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