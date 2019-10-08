المنتخب الوطني يتأهب لمواجهة المغرب ودياً

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى المغرب تأهبا لمواجهة أسود الأطلس في مباراة ودية ستقام مساء الجمعة في مدينة وجدة والتي تندرج ضمن أيام الفيفا حيث سيسعى الفرسان لتحقيق نتيجة إيجابية تحسن من وضعيتهم على مستوى التصنيف الدولي.

وبدوره، سيلتقي منتخب المحليين المنتخب المغربي للمحليين وعينه على الاستعداد الجيد لملاقاة المنتخب التونسي في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام مطلع العام القادم في إثيوبيا عقب انتهاء مباراة الذهاب في رادس بتفوق تونس بهدف دون مقابل.

واختار مدرب المنتخب جلال الدامجة قائمة تضم خمسة وثلاثين لاعبا وهي خليط بين اللاعبين المحليين والمحترفين لتجهيزهم لهذه الاستحقاقات حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني في لقاء ودي آخر منتخب موريتانيا في العاصمة نواكشوط مساء الخامس عشر من الشهر الحالي.

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