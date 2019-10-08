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نتائج سامبدوريا السيئة تطيح بـ”دي فرانشيسكو”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقال سامبدوريا الإيطالي مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق في الأسابيع الأخيرة من عمر الكالتشيو .

وتولى دي فرانشيشكو تدريب سامبدوريا مطلع الموسم الحالي، بعدما كان مدربا في روما وقبلها مع ساسولو ليتعاقد معه فريق مدينة جنوى لثلاثة مواسم غير أن نتائج الفريق الكارثية عجلت بإقالته حيث تلقى ست خسارات مقابل فوز وحيد .

ويحتل سامبدوريا المركز الأخير في ترتيب الدوري كما يملك الفريق أسوأ خط هجوم هذا الموسم بتسجيله أربعة أهداف كما تلقى الفريق ستة عشر هدفا جعلته يصبح أسوأ خط دفاع بين فرق السيريا آ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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