نتائج سامبدوريا السيئة تطيح بـ”دي فرانشيسكو”

أقال سامبدوريا الإيطالي مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق في الأسابيع الأخيرة من عمر الكالتشيو .

وتولى دي فرانشيشكو تدريب سامبدوريا مطلع الموسم الحالي، بعدما كان مدربا في روما وقبلها مع ساسولو ليتعاقد معه فريق مدينة جنوى لثلاثة مواسم غير أن نتائج الفريق الكارثية عجلت بإقالته حيث تلقى ست خسارات مقابل فوز وحيد .

ويحتل سامبدوريا المركز الأخير في ترتيب الدوري كما يملك الفريق أسوأ خط هجوم هذا الموسم بتسجيله أربعة أهداف كما تلقى الفريق ستة عشر هدفا جعلته يصبح أسوأ خط دفاع بين فرق السيريا آ.

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