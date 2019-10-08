برشلونة يقيل فالديز من تدريب الشباب

أعلن برشلونة الإسباني إقالة مدرب فريق الشباب فيكتور فالديز من منصبه على خلفية مشاكل بينه وبين إدارة أكاديمية لامسيا.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية والمقربة من النادي الكاتالوني أن النادي أنهى تعاقده مع فالديز وعين المدرب فرانك أتريجا مدربا بديلا عنه لفريق شباب أكاديمية النادي .

وتعاقد البلوغرانا مع حارس مرمى فريقه الأول السابق ليكون مدربا لفريق الشباب حيث بدأ تجربته الأولى هذا الصيف إلا أن فالديز لم ينجح في الاتفاق مع إدارة لامسيا والتي يقودها الهولندي باتريك كلويفرت بعد التوتر بينهما .

وخسر فريق برشلونة للشباب بقيادة فالديز أمام كل من بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي بدوري أبطال أوروبا للشباب.

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