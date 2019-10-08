اخبار الرياضة

برشلونة يقيل فالديز من تدريب الشباب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برشلونة الإسباني إقالة مدرب فريق الشباب فيكتور فالديز من منصبه على خلفية مشاكل بينه وبين إدارة أكاديمية لامسيا.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية والمقربة من النادي الكاتالوني أن النادي أنهى تعاقده مع فالديز وعين المدرب فرانك أتريجا مدربا بديلا عنه لفريق شباب أكاديمية النادي .

وتعاقد البلوغرانا مع حارس مرمى فريقه الأول السابق ليكون مدربا لفريق الشباب حيث بدأ تجربته الأولى هذا الصيف إلا أن فالديز لم ينجح في الاتفاق مع إدارة لامسيا والتي يقودها الهولندي باتريك كلويفرت بعد التوتر بينهما .

وخسر فريق برشلونة للشباب بقيادة فالديز أمام كل من بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي بدوري أبطال أوروبا للشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك