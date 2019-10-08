ليون يستغني عن سيلفينيو

أعلن ليون الفرنسي الاستغناء عن مدربه البرزيلي سيلفينيو عقب خسارة الفريق لمباراة الديربي أمام غريمه سانت إيتيان الأيام الماضية وسوء نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم .

وتأتي إقالة المدرب البرازيلي بعد تراجع الفريق في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي وخسارة الديربي الأسبوع الماضي، لتقرر إدارة النادي برئاسة جان ميشيل أولاس الاستغناء عن خدماته بعد أربعة أشهر منذ توليه المهمة، ويحتل ليون المرتبة الرابعة عشرة في ترتيب الليغ آ بعدما حقق انتصارين في بداية مشوار الدوري قبل الخسارة أربع مرات والتعادل ثلاث مرات.

ومن المتوقع أن يعلن ليون عن اسم المدرب الجديد والذي سيتولى قيادة الفريق في الفترة القادمة.

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