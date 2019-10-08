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موراي يعبر الدور الأول في شنغهاي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب البريطاني أندي موراي على منافسه الأرجنتيني خوان لونديرو بمجموعتين لمجموعة واحدة في الدور الأول من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة .

وتأخر اللاعب البريطاني في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة لمنافسه الأرجنتيني لكن موراي الذي تمت دعوته للمشاركة في البطولة بعد غياب عن ملاعب الكرة الصفراء حسم المجموعة الثانية بنفس النتيجة، قبل أن يتمكن من الفوز بالمجموعة الثالثة بستة مقابل ثلاثة حاسما المباراة في ساعتين وسبع عشرة دقيقة.

وسيلتقي موراي في الدور المقبل مع الإيطالي فابيو فونيني والذي تغلب على الأمريكي سام كويري بمجموعتين نظيفتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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