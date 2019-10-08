موراي يعبر الدور الأول في شنغهاي

تغلب البريطاني أندي موراي على منافسه الأرجنتيني خوان لونديرو بمجموعتين لمجموعة واحدة في الدور الأول من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة .

وتأخر اللاعب البريطاني في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة لمنافسه الأرجنتيني لكن موراي الذي تمت دعوته للمشاركة في البطولة بعد غياب عن ملاعب الكرة الصفراء حسم المجموعة الثانية بنفس النتيجة، قبل أن يتمكن من الفوز بالمجموعة الثالثة بستة مقابل ثلاثة حاسما المباراة في ساعتين وسبع عشرة دقيقة.

وسيلتقي موراي في الدور المقبل مع الإيطالي فابيو فونيني والذي تغلب على الأمريكي سام كويري بمجموعتين نظيفتين.

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