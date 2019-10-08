نادي غدامس للكرة الحديدية يزور المنطقة الشرقية

في إطار نشر لعبة الكرة الحديدية بجميع أنحاء الوطن وضمن البرامج التنشيطية لنادي غدامس للكرة الحديدية انطلقت رحلة ضمت إدارة وأعضاء ولاعبي النادي إلى المناطق الشرقية.

وتضمّن برنامج الرحلة زيارة العديد من النوادي والأماكن السياحية التي تزخر بها المنطقة الشرقية، وتهدف هذه الرحلة إلى مد جسور التآخي والتواصل بين أبناء الوطن الواحد.

وقامت بعثة النادي بزيارة أندية الأفريقي درنة ونادي الصداقة ونادي الأخضر والأهلي بنغازي كما قاموا بزيارة المعالم السياحية منها شلال درنة ومنطقة رأس الهلال وآثار سوسة.

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