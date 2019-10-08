اختتام بطولة النخبة للتنس لفئات الناشئين في طرابلس

اختتمت على ملاعب المدينة الرياضية في طرابلس بطولة النخبة (ماسترز) للتنس لفئات الناشئين التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الليبي للتنس والاسكواش.

وقد جاءت أسماء الرياضيين الفائزين بالتراتيب الأولى في الفئات الأربعة على النحو التالي: “في فئة تحت 14 عاماً جاء أولاً “هاشم الفزاني” وحل ثانياً “صفوان الزيادي”.

وضمن فئة تحت 12 عاماً احتل “عبدالرحمن أبوقصيعة” الترتيب الأول تاركاً المركز الثاني لـ”إبراهيم الشتيوي”.

وفي فئة تحت 10 عاماً كانت المقدمة لـ “أحمد رفيق” فيما حل “عبيدة السوكني” ثانياً، أما بفئة تحت 8 أعوام فقد احتلت اليافعة “أرجوان رفيق” الترتيب الأول”.

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