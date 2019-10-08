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اختتام بطولة النخبة للتنس لفئات الناشئين في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت على ملاعب المدينة الرياضية في طرابلس بطولة النخبة (ماسترز) للتنس لفئات الناشئين التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الليبي للتنس والاسكواش.

وقد جاءت أسماء الرياضيين الفائزين بالتراتيب الأولى في الفئات الأربعة على النحو التالي: “في فئة تحت 14 عاماً جاء أولاً “هاشم الفزاني” وحل ثانياً “صفوان الزيادي”.

وضمن فئة تحت 12 عاماً احتل “عبدالرحمن أبوقصيعة” الترتيب الأول تاركاً المركز الثاني لـ”إبراهيم الشتيوي”.

وفي فئة تحت 10 عاماً كانت المقدمة لـ “أحمد رفيق” فيما حل “عبيدة السوكني” ثانياً، أما بفئة تحت 8 أعوام فقد احتلت اليافعة “أرجوان رفيق” الترتيب الأول”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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