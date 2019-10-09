النتائج الكارثية تجبر ميلان على الإطاحة بجامباولو

أعلن ميلان الإيطالي إقالة مدربه ماركو جامباولو من منصبه في قيادة الفريق بعد ثلاثة أشهر فقط من استلامه مهمة الإشراف على القيادة الفنية للنادي.

وأوضح الروسونيري في بيانه بأنه انفصل عن المدرب السابق لسامبدوريا بعد سوء النتائج منذ انطلاقة الدوري وجمع الفريق لتسع نقاط من أصل إحدى وعشرين نقطة ليتواجد الفريق اللمباردي في المرتبة الثالثة عشرة بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

ورغم أن الفريق تعافى في الجولة الأخيرة بالفوز خارج قواعده أمام جنوى إلا أن الميلان لم يعط فرصة أخرى لصاحب الاثنين والخمسين عاما بعد أن تلقى أربع خسائر في السيريا آ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية