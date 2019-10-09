اخبار الرياضة

النتائج الكارثية تجبر ميلان على الإطاحة بجامباولو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ميلان الإيطالي إقالة مدربه ماركو جامباولو من منصبه في قيادة الفريق بعد ثلاثة أشهر فقط من استلامه مهمة الإشراف على القيادة الفنية للنادي.

وأوضح الروسونيري في بيانه بأنه انفصل عن المدرب السابق لسامبدوريا بعد سوء النتائج منذ انطلاقة الدوري وجمع الفريق لتسع نقاط من أصل إحدى وعشرين نقطة ليتواجد الفريق اللمباردي في المرتبة الثالثة عشرة بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

ورغم أن الفريق تعافى في الجولة الأخيرة بالفوز خارج قواعده أمام جنوى إلا أن الميلان لم يعط فرصة أخرى لصاحب الاثنين والخمسين عاما بعد أن تلقى أربع خسائر في السيريا آ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك