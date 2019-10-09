شفاينشتايغر يعلق حذائه ويعتزل كرة القدم

أعلن لاعب الوسط الألماني سيباستيان شفاينشتايغر اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ليسدل بطل العالم مع منتخب بلاده في عام ألفين وأربعة عشر مسيرة حافلة بالألقاب.

وكشف اللاعب صاحب الخمسة والثلاثين عاما بأن الوقت قد حان لاعتزال كرة القدم بعد سنوات قضاها مع بايرن ميونخ في بلاده كما لعب مع مانشستر يونايتد في إنجلترا، قبل أن يخوض تجربته الأخيرة بالملاعب الأمريكية وتحديدا مع فريق شيكاغو فاير بالإضافة لتمثيله منتخب بلاده ألمانيا في مائة وإحدى وعشرين مباراة سجل خلالها أربعة وعشرين هدفا.

وخاض شفاينشتايغر آخر مبارياته مع فريقه شيكاغو فاير الأيام الماضية عندما تغلب فريقه على أورلاندو سيتي بخماسية مقابل هدفين منهيا تجربته في الدوري الأمريكي.

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