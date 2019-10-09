نادي تشلسي يعتزم ضم نيمار إلى صفوفه مقابل 210 ملايين يورو

يعتزم نادي تشلسي الإنجليزي إلى ضم نجم باريس سان جرمان ، نيمار دا سيلفا البرازيلي ، إلى صفوفه.

وبحسب مجلة ” دون بالون”، فإن النادي اللندني مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 210 ملايين يورو، لقاء الظفر بخدمات نيمار.

وبحسب المجلة الإسبانية، فإن نيمار سيكون بديلا للبلجيكي إيدن هازارد، الذي انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

يأتي هذا الخبر ليمثل ضربة لجهود النادي الكتالوني الرامية لاستعادة نيمار الصيف المقبل، حيث كانت آخر الشائعات تشير إلى عزم برشلونة التخلي عن أنطوان غريزمان في صفقة تبادل يستعد بموجبها مهاجم السيليساو .

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