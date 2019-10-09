المنتخب الوطني يكثف تحضيراته لودية المغرب  

انطلقت التدريبات الفعلية في معسكر المنتخب الوطني الاستعدادي لتصفيات الشان والكان، بعد أن اكتملت صفوفه في كازا بلانكا.

ويُعتبر التجمع الكبير للاعبينا المحليين والدوليين الأبرز في السنوات الأخيرة خاصة أن المدرب الوطني جلال الدامجة سيحظى بفرصة حقيقية للوقوف على إمكانيات الجميع.

وخاض فرسان المتوسط مساء أمس مرانا وضع من خلاله الدامجة الفكرة الأولية عن التشكيلة التي ستواجه المغرب مساء الجمعة.

ورغم أن إعلام محلي بعيد كل البعد عن معسكر المنتخب بعد غياب الصورة بسبب عدم وجود ملحق إعلامي مع المنتخب الوطني إلا أن الأجواء في المغرب وبحسب المقربين من المعسكر وبعض الرياضين تبدو جيدة جدا.

لكن غياب الصورة اليوم لم يؤثر على حماس مُشجعي المنتخب الوطني وعن شغفهم بتشجيعه في ودية الجمعة أمام أسود الأطلس فهذه المباراة ربما تعتبر الأفضل وديا منذ سنوات طويلة لفرسان المتوسط.

تواجد اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين في هذا المعسكر سيمنحهم الكثير من الخبرة وسيعطيهم حافزا أكبر للتألق لحجز مكان لهم في تشكيلة المنتخب الوطني.

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