ترقية 5 حكام كرة قدم إلى الدرجة الأولى 

قامت لجنة التحكيم بالاتحاد الفرعي لكرة القدم في طرابلس بترقية خمسة حكام جدد من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وهم محمد الشائبي ورياض الرويعي ومحمد الدرهوبي ومعمر زبيب والمعتصم بالله يوسف.

وجاءت هذه الترقيات نظرا لتميز هؤلاء الحكام الشباب وتألقهم في إدارة المباريات بالدرجات الأدنى والفئات السنية خلال الموسم الماضي.

وفي ذات الشأن حددت لجنة التحكيم الفرعية يوم السبت المقبل موعدا لإجراء اختبارات اللياقة البدنية لجميع الحكام وبمختلف الدرجات وذلك بمضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بطرابلس.

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