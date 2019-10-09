منتخب المواي تاي يصل الإمارات للمشاركة بالبطولة العربية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للمشاركة في البطولة العربية السابعة للمواي تاي التي ستحتضنها أبو ظبي.

وكان المنتخب الوطني قد غادر من بنغازي باتجاه تونس ومنها إلى دبي في بعثة ضمن كلٍ من المدرب أحمد الزيداني والرياضيين محمد المهدوي وعبد المعين موسى ومحمد الشتيوي وعبد السلام الجازوي، بينما التحق بهم الثنائي عمر بوحوية وموسى البوسيفي من تركيا حيث يقيمان.

وشاركت بعثة المنتخب الوطني في فعاليات افتتاح البطولة العربية وسيبدأ الرياضيون مشاركتهم ابتداء من يوم الغد الموافق العاشر من أكتوبر، ويأمل أبطال ليبيا في تحقيق نتائج إيجابية والعودة إلى أرض الوطن محملين بالقلائد الذهبية.

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