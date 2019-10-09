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قنبور.. بطل ليبي يسعى للتأهل لطوكيو 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل بطل التجديف الليبي حسين قنبور تدريباته اليومية تأهبا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وستنطلق التصفيات في البحيرة الدولية في تونس ابتداء من يوم الغد الموافق العاشر من أكتوبر وحتى يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.

وستشهد التصفيات مشاركة عدة دول إفريقية حيث يأمل البطل الليبي حسين القنبور بتسجيل رقم يضمن له المشاركة في أولمبياد طوكيو خاصة أنه سبق وفعلها وشارك في اولمبياد ريو دي جنيرو بالبرازيل 2016.

يذكر أن القنبور قد أنهى معسكره التحضيري بالعاصمة التونسية الذي استمر 4 أشهر ضمن برنامج التضامن الأولمبي الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للتجديف بإشراف الاتحاد الليبي للعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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