الضرائب تجبر البرغوث على مغادرة النادي الكتالوني

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تصريح مفاجئ، أنه يعتزم مغادرة ناديه برشلونة، بعد استهداف سلطات الضرائب الإسبانية له منذ سنوات، لا سيما بعد اتهامه بالاحتيال في دفع الضرائب.

وصرح البرغوث خلال مقابلة مع محطة (آر إيه سي) الإذاعية الكتالونية، أن هذا سبب وضعا صعبا للغاية له ولأسرته، مبيناً أنه إذا تلقى عرضا رسميا من ناد آخر في الوقت المناسب سيغادر.

الجدير بالذكر، بدأت أزمات ميسي مع السلطات الإسبانية في 2013، وحُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاحتيال على سلطات الضرائب وعدم دفع 4.1 مليون يورو .

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