لماذا قرر ميسي فجأةً مُغادرة برشلونة؟

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه ينظر في مغادرة ناديه برشلونة وذلك بعد استهداف سلطات الضرائب الإسبانية له منذ عدة سنوات.

وفي تصريح صحفي قال ميسي أنه شعر أنه لا يُعامل بشكل جيد في إسبانيا، ولا يريد البقاء في البلاد بعد اتهامه بالاحتيال في دفع الضرائب، مُضيفاً أن هذا سبب وضعاً صعباً للغاية له ولأسرته، ومشيراً إلى أنه إذا تلقى عرضاً رسمياً من ناد آخر في الوقت المناسب سيغادر.

وتابع ميسي:

“أشعر أن سلطات الضرائب الإسبانية تستهدفني، وتريد جعلي عبرة لأنني أول لاعب كبير يتم استهدافه.”

هذا وكانت قد بدأت أزمات ميسي مع السلطات الإسبانية في 2013، حيث حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاحتيال على سلطات الضرائب، كما اتُهم كثير من اللاعبين الآخرين بارتكاب مخالفات ضريبية، بينهم نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.

