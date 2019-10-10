النصر يواجه بورلين الأوغندي في دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية

أسفرت قرعة دور الـ 32 الإضافي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، عن وقوع فريق نادي النصر، ممثل الكرة الليبية بالبطولة، في مواجهة فريق بورلين الأوغندي على أن تكون مباراة الذهاب يوم 27 أكتوبر الجاري ومواجهة الإياب يوم 3 نوفمبر المقبل.

وأجريت القرعة، الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، وأسفرت عن مواجهات متوسطة المستوى للفرق العربية، فيما غابت الصدامات العربية في هذه المرحلة العربية.

وجاءت مباريات دور الـ 32 الإضافي كالتالي:

النصر الليبي × برولين الأوغندي

حوريا الغيني × بانداري الكيني

يانج أفريكانز التنزاني × بيراميدز المصري

إنييمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب أفريقي

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كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري

كمبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري

جورماهيا الكيني × موتيمبا تيمبي الكونغولي

سونجو الموزمبيقي × بيدفيست الجنوب أفريقي

دجوليبا المالي × اليكت سبورت التشادي

حسنية أكادير المغربي × جرين إيجلز الزامبي

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نهضة بركان المغربي × فوسا بطل مدغشقر

المصري البورسعيدي × كوت دو أور بطل سيشيل

إينوجو رينجرز النيجيري × كارا التوجولي

إف سي نواذيبو الموريتاني × تريناجل بطل زيمبابوي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية