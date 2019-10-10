الدامجة يكشف كواليس معسكر الفرسان بالمغرب ويحدد موقف المنير والتاجوري

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره المغلق بمدينة وجدة المغربية استعدادا للمواجهة الودية أمام نظيره المغربي يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر ومواجهة منتخب المغرب للمحليين يوم السبت المقبل.

وفي هذا السياق كشف المدرب المخضرم جلال الدامجة، المدير الفني للمنتخب الوطني، تفاصيل معسكر فرسان المتوسط بالمغرب والذي يأتي لخوض 3 مباريات ودية خلال توقف الفيفا حيث ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب المغرب يوم 11 أكتوبر والثانية أمام منتخب المغرب للمحليين يوم 12 من الشهر ذاته فيما ستكون المواجهة الثالثة يوم 15 أكتوبرأمام المنتخب الموريتاني في مدينة نواكشوط.

وقال الدامجة في تصريحات صحفية من مقر المعسكر بمدينة وجدة:” إن جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم متواجدون في المعسكر”، مضيفا : “أن الغياب الوحيد كان للاعب بدر حسن، المحترف في صفوف الباطن السعودي، بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة الأخيرة لفريقه، وبديله سيكون من نفس القائمة”.

وأكد أن التحضيرات التي يخوضها فرسان المتوسط في معسكر المغرب تعتبر نوعا ما جيدة بحسب المتاح، في ظل هذه الظروف الاستتنائية التي تعاني منها الرياضة الليبية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الكروي نظرا للظروف الأمنية.

وفيما يخص الثنائي الليبي المحترف بالدوري الأمريكي محمد المنير، لاعب لوس أنجلوي، وإسماعيل التاجوري، لاعب نيويورك سيتي، أوضح الدامجة أنه لم يقم باستدعائهم في هذا المعسكر، ولكنهم بالطبع ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفرسان وسيتم استدعاؤهم في الوقت المناسب.

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